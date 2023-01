Debajo de la casa, recuerda, había una zapatería con botas para mineros, propiedad de mi abuelo y mi padre, hasta que éstas se empezaron a importar de Estados Unidos. En el patio trasero un grupo ensayaba esgrima para las Morismas de Bracho y se montaban peleas de box entre zapateros y de otros oficios. Había también un taller de carpintería y además mi abuelo vendía moldes de barro para hacer figuras de chocolate. Me encantaba ver los catálogos de esos moldes y reproducirlos. En Sombrerete tenía un tío pintor y muy buen dibujante, sus hermanos eran músicos y manejaban un abarrote que se llamaba El Rayo. Otro de ellos era aficionado práctico e incluso alternó con Silverio en un festival. La bohemia y las pláticas taurinas me rodearon desde niño. La maestra de primaria de mi madre fue el gran amor de José Clemente Orozco y cuando éste decidió venir por ella le dio varicela y ya no quiso volver a verlo. Una tragedia griega.

Mi afición a los toros viene desde la infancia, cuando mis padres me llevaban a la antigua plaza de San Pedro, convertida hace años en hotel de lujo. Posteriormente vino mi autoformación como taurófilo. El arte taurino simplemente es, no está a discusión si gusta o no. Ahora, no soy un pintor propiamente taurino sino un pintor aficionado a la tauromaquia, a la que amo y admiro, pero en general no creo en un arte al servicio de un tema en particular, en un arte ancilar, como lo definía Alfonso Reyes. Pinto aquello que me inspira, independientemente del tema. En todo caso, mi tauromaquia es autobiográfica, y desde luego no agota el resto de mis experiencias. (Continuará).