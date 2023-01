H

ollywood Babylon. Al realizador estadunidense Damien Chazelle se deben dos exitosas cintas sobre jazz y cine, Whiplash: música y obsesión (2014), y La La Land (2016). Lo que ahora acomete en su ambiciosa Bab ylon (2022) es un acercamiento a la difícil transición del cine mudo hollywoodense hacia la nueva realidad que obligó a adaptar los estilos de producción y actuación a las exigencias de un público que descubría y celebraba entusiasta la llegada del sonido a la pantalla. Esos tiempos heroicos los plasmó con humor y desparpajo, y de modo hasta hoy insuperado, la comedia musical Cantando bajo la lluvia ( Singing in the Rain, Stanley Donen, 1952), cinta a la que Babylon rinde un claro tributo retomando elementos de su trama original y añadiendo en una fórmula nueva los sellos de alto contenido en sexo, violencia y drogas. No podía ser de otra manera. A los públicos de hoy, acostumbrados no sólo al sonido sino también a la estridencia en las grandes producciones, apenas habrán de sorprender el ritmo frenético y la sucesión de escenas delirantes y grotescas que ofrece Babylon en sus primeras secuencias. En un prólogo a la cinta de tres horas, Chazelle pretende resumir el clima de decadencia y grandes excesos en las fiestas de la naciente meca del cine, donde los escándalos sexuales de las estrellas (Valentino, Novarro, Chaplin, Lillian y Dorothy Gish o Marion Davies), cubrían los titulares de las revistas sensacionalistas. Fiestas tan babilónicas como los propios sets de Intolerancia ( Griffith, 1916), en una atmósfera de delirio y ensueño en pleno desierto californiano –justo lo que con tanto brío narrativo describe el escritor y cineasta independiente Kenneth Anger en Hollywood Babylon (1959), su indispensable crónica de aquellos primeros tiempos de la desmesura.