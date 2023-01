A

ntaño, las predicciones eran privilegio de personajes como Casandra, hoy día son numerosos los expertos que se autorizan a profetizar, y los augurios políticos en Francia son tan abundantes como contradictorios.

Antes de conocer los resultados de una elección presidencial o legislativa, el público puede leer o escuchar las declaraciones de especialistas diversos que anticipan el triunfo o el fracaso de uno y otro candidato, el éxito de una manifestación o el descalabro de una huelga. Sin embargo, la presunción de clarividencia política no es exclusiva de los profesionales, elegidos, militantes, ideólogos periodistas y especímenes varios, pues este don parece haber sido otorgado en forma generosa a los franceses y francesas, sea el simple hombre de la calle o la honesta madre de familia, un profesor de biología o un chef de nouvelle cuisine. Hombre o mujer, joven o viejo, trabajador manual o intelectual, cada quien se permite, en casa, en la oficina, una tienda o un café, emitir sus pronósticos políticos con la firmeza y la autoridad que nace de la íntima convicción de tener razón y poseer la entera verdad. Fenómeno curioso: esta fe en los propios auspicios no se extiende a otros terrenos: un meteorólogo no se atreverá a predecir las ventas de un libro como hace con el clima. Un cancerólogo no osaría pronosticar la evolución de la moda o un alérgico a los matchs deportivos no pretenderá anticipar los resultados de un partido de futbol aunque, desde luego, no faltan los oráculos vivientes, quienes conocen el porvenir como su pasado, es decir, vaga y oscuramente.