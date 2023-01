Quien salió en su defensa fue su compañero de oficio Mickey Rourke: Por lo general, nunca pongo mi granito de arena sobre lo que sucede en el set de filmación de alguien. Es una tragedia terrible lo que le sucedió a Halyna Hutchins. Pero de ninguna manera en el infierno el actor Alec Baldwin debería ser acusado de negligencia alguna. La mayoría de los actores no saben nada sobre armas, especialmente si no crecieron a su alrededor. Alec no trajo el arma al set desde su casa o su auto. Cuando las armas están involucradas en un set de filmación, se supone que éstas son manejadas sólo por la armadura de la pistola .

Balwin es uno de los tres miembros del elenco y del equipo que enfrentan cargos por el tiroteo accidental. El primer asistente de dirección David Halls ha aceptado declararse culpable de uso negligente de un arma mortal. Mientras tanto, la armera de la película, Hannah Gutiérrez Reed, también ha sido acusada de homicidio involuntario.

Si bien verificar un arma por sí mismos puede ser lo mejor para los actores, la responsabilidad que tienen por hacerlo sigue en disputa, y será una pregunta central para los miembros del jurado si el caso de Baldwin va a juicio.

Su sindicato y su abogado dicen que esta responsabilidad no puede recaer en los artistas.

El trabajo de un actor no es ser un experto en armas , señaló el Screen Actors Guild en un comunicado. Las armas de fuego se proporcionan para su uso bajo la guía de múltiples profesionales expertos directamente responsables de la operación segura y precisa de ésa .