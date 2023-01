Otra cosa que me parece muy linda es que la reverberación de la profundidad de la obra de Tolstói, queda. Por su puesto tiene un aspecto melodramático, pero también hay suficiente capas de profundidad, y de lectura, que nos permiten disfrutarla en muchísimos niveles , abundó el cineasta, cuya visión como tal lo ha llevado a insistir en mantener esa sensibilidad cinematográfica más delicada .

La serie está protagonizada y producida por Kate del Castillo, bajo el ala de Cholawood, la casa productora de la actriz. Volver a caer narra la historia de una exitosa clavadista olímpica, y su esposo con el que comparte oficio. Tolstói hace algo que a mí me gusta mucho: utiliza a las parejas como espejos. Digamos que juega a tener una temática y cada espejo refleja una perspectiva distinta , ilustró Sama.

Me gustó muchísimo la sensibilidad con la que está filmada, por probablemente el director australiano más conocido; y la protagonista era Sara Snook, que también es una actriz que me gusta mucho , comentó el director en entrevista. “Y entonces, justo al ver la energía de ese personaje, y que la de Kate era tan distinta, encontré que había la posibilidad de lograr una versión –que si bien iba a tener una estructura semejante–, iba a ser distinta”, detalló.

Había varias cosas en Volver a caer que atraían al cineasta Hari Sama. La primera, que la serie estaría basada en una producción australiana llamada The Beutiful Lie, que reimagina al clásico de León Tolstói, Anna Karenina. Pero la producción, además de poseer muchos elementos que captaron la atención del director, también había sido dirigida por Glendyn Ivin, uno de los cineastas más reconocidos de Australia.

▲ El cineasta mexicano dirige la serie basada en una producción australiana llamada The Beutiful Lie que recrea al clásico de Tolstói, Anna Karenina. Protagonizada y producida por Kate del Castillo, Cholawood Productions, está disponible en la plataforma Vix+. Foto cortesía del director

A pesar de la cercanía que existe entre el tono de Anna Karenina con el popular melodramático de la televisión mexicana, Hari procuró no caer en sus vicios. Si tú agarras a cualquiera de los rusos y les quitas toda la profundidad, y dejas sólo la trama; todas son telenovelas, digamos. Pero acá lo que hicimos tiene tema de tono y atmósfera cinematográfica , señaló.

Que los recursos audiovisuales sean empleados de manera predictiva para acentuar alguna emoción o situación, trató de evitarse. Es decir, intentamos no irnos por lo fácil. Creo que lo logramos construyendo una atmósfera tanto visual como sonora que provoque reflexiones más profundas y no resultados inmediatos de lágrima fácil; que es donde creo que radica la desfortuna del melodrama mexicano , dijo.

Hari Sama considera que el nuevo formato televisivo, impulsado por el streaming, ha permitido contar historias ambiciosas en muchos sentidos. Siento una atracción muy grande por esta nueva manera de hacer televisión, sobre todo cuando estamos hablando de series que no pasan de 10-12 episodios, ya lo otro no me interesa. Cuando tienen ese arco donde realmente puedes desarrollar tramas, personajes, puedes tener multiplicidad de perspectivas, y profundidad en el desarrollo de las propias decisiones; siento que se presta para trabajos complejos , explicó.

Así que haber estado frente a Volver a caer sirvió al director para dar un paso dentro de un formato que le interesa desarrollar. Este fue un primer ejercicio porque me permitió conceptualizar, entregar el producto terminado. Y esa mirada cinematográfica también se puede llevar a una serie completa, y que las cosas funcionan muy bien cuando hay una cabeza que lleva el proyecto de principio a fin , expuso.

Esa libertad fue uno de los motivos por los que se convenció de participar en el proyecto. Mientras estuvo dirigiendo la serie, Sama trabajó con su habitual equipo cinematográfico: fotografía y música.

Los primeros dos episodios de Volver a caer ya están disponibles en Vix+. El resto de la serie se estrenará los días viernes en la plataforma.