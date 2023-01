Explicó que el documento está basado en las buenas prácticas de otros protocolos, en el Convenio 190 de la OIT y en aspectos de derechos humanos y feministas .

Detalló que posee aspectos innovadores como la justicia restaurativa y justicia trasformativa, que lo que buscan es no solamente basarse en la justicia penal para la resolución de conflictos, sino también dejar un aprendizaje, tanto en la persona que comete la agresión como la que la vive, así como de reflexión al interior de las organizaciones sobre las prácticas que normalizan esas violencias , a fin de modificar esa situación.