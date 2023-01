Necesitamos respeto a los demás, a los derechos humanos, no se nos puede olvidar los genocidios en otros países , afirmó Lemus, quien agregó que los ciudadanos de la capital jalisciense deben tener la plena seguridad que el gobierno que encabeza no respaldará manifestaciones de cualquier tipo que atenten contra la integridad y la memoria colectiva .

Según el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, aunque los posters y promocionales del concierto no especificaban el lugar, a través del trabajo de inteligencia del C5 fue como se identificó los lugares en los cuales estaba programado el evento, uno de ellos identificado por La Jornada en la nota previa publicada este viernes ubicado en el bar Feuerhaus, en el centro de Guadalajara.

Guadalajara, Jal., Policías municipales y personal de Inspección y Vigilancia de Guadalajara, realizaron un dispositivo de supervisión anoche e impidieron la realización de los conciertos neonazis encabezados por la banda griega Der Stürmer, por no contar con los permisos para las presentaciones del grupo.

▲ El promocional del concierto de la agrupación de black metal se mantiene en puerta en Azcapotzalco, Ciudad de México.

Hoy sábado el grupo Der Stürmer tiene programada una presentación en la Ciudad de México, en la calle Cuitláhuac 3368, colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco, la cual aún no se ha cancelado. Por la tarde en el Tianguis Cultural de Chopo se efectuará la movilización Todos a la calle. El fascismo no tiene lugar, a las a las 14 horas, con la finalidad de que el concierto de la banda Der Stürmer no se efectúe.