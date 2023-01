Abraham Díaz

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 14 de enero de 2023, p. 6

Las imágenes eran impactantes y perturbadoras. Milenarias iglesias cristianas ardiendo bajo las bestiales lenguas flamígeras del fuego atestiguaban el triunfo de la transgresión, la rebeldía y nihilismo, que provenía de la vertiente más extrema del heavy metal: el black metal.

Eran los años noventa y muchos de nosotros, seguidores del metal, en cualquiera de sus variantes, respirábamos con cierto orgullo por estas absurdas acciones (éramos unos chinches chamacos) que, de manera más radical, llevaban el espíritu transgresor del metal más allá de lo hasta el momento conocido: el diablo emergió a la tierra, para ser más precisos, en Noruega.

Pero esa maldad generada hace más de 30 años por bandas de black metal agrupadas en el movimiento Inner Circle, que trajo consigo no sólo esos estúpidos actos, sino también asesinatos y violencia, no se comparan con la verdadera maldad generada por ideologías o actitudes negativas como el fascismo, el supremacismo blanco, el racismo, la homofobia o el antisemitismo, que muchas agrupaciones del Black Metal Nacionalsocialista (NSBM, por sus siglas en inglés) practican actualmente.

Es sabido que el metal, con su vastedad de temas y sonoridades, también aborda tópicos como la muerte, la destrucción, la guerra o la misantropía, entre otras bondades , pero siempre desde un punto de vista figurado, simbólico, a lo más que se había llegado era adoptar al satanismo como un dogma de fe, pero después de la guerra fría, con la globalización y el surgimiento del nacionalismo de extrema derecha, muchas agrupaciones blackmetaleras empezaron a ser militantes de esas ideologías.

Hoy día, el mal se materializa en un tipo que, arriba de un escenario, escupe su odio y veneno, al ritmo de frenéticas sonoridades disonantes y voces chillonas. El NSBM o black metal neonazi se ha tornado en una filosofía política dentro de esta vertiente del metal, que promueve el pensamiento neonazi con el paganismo étnico europeo y la oposición a religiones como el cristianismo, el Islam y el judaísmo que, según los seguidores de esta música, colonizaron e intentaron destruir sus culturas originarias.

Tristemente, estas ideologías, no sólo en lo musical, sino más en lo político, están tomando fuerza en todo el mundo, la extrema derecha gobierna en muchos países, no sólo en Europa, sino también en América Latina, de ahí que el concierto en México de una banda de NSBM cause mucho revuelo y controversia en torno a lo que se puede permitir y no, a partir del tema de la libertad de expresión.

México siempre ha sido un país que le ha abierto las puertas a artistas, músicos y bandas controversiales, en cualquier género y disciplina. En este caso, el concierto que la banda griega de NSBM Der Stürmer (El Delantero o El Perseguidor, según quién, la traducción), dará hoy en la Ciudad de México, en un recinto aún por anunciar, ha generado el rechazo de diversos sectores de la sociedad.

En Guadalajara, donde se presentarían el día de ayer, diversos colectivos antifascistas se pronunciaron contra este concierto; la comunidad judía en México solicitó la cancelación del mismo, ¡vaya!, hasta diversos medios nacionales (que casi nunca le dan espacios a lo que realmente representa el heavy metal) le han prestado interés a la noticia.