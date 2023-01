Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 13 de enero de 2023, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró ayer que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se lavó las manos al concluir que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel Mossa plagió su tesis de licenciatura, pero evitó decidir si le retiraba o no el título profesional y endosó esa responsabilidad a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De todas formas, lo vamos a resolver aquí; nada más déjenme ver lo que determinó la UNAM , expuso el mandatario en la mañanera de ayer.

“Según me dicen, lo que están diciendo es: ‘hubo plagio y no nos toca a nosotros sancionar, sino a la SEP’. Como Poncio Pilatos, el rector (Enrique Graue) se lavó las manos; pero claro que está metido, ¿no? Hablando en plata, porque ya basta de simulación y de hipocresías. Pronto (habrá decisión de la SEP), no sé si mañana o el lunes. Yo creo que el lunes, para que nos dé tiempo de ver legalmente cómo está la situación, pero no vamos a evadir actuar si tenemos responsabilidad”, destacó.

Tras la polémica que estalló en diciembre por señalamientos de plagio contra la ministra, justo en medio del proceso de relevo de la presidencia de la Corte, el miércoles pasado la UNAM llegó a conclusiones.

El Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón –donde Esquivel cursó la licenciatura en derecho– resolvió que la ministra, que aspiraba a presidir la Corte, plagió la tesis con la que se tituló. A su vez, Graue señaló en un comunicado que la máxima casa de estudios no puede retirar un título, aunque se comprueben estas irregularidades, y que corresponde a la SEP determinar la validez del grado.