Juan Ibarra y Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Sábado 7 de enero de 2023, p. 6

Desde que la presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (Amacc), Leticia Huijara, amagó con el anuncio de la interrupción de la entrega del premio Ariel en este 2023, alegando una crisis económica derivada de una falta de apoyo por parte del Estado mexicano, se ha abierto un debate intenso en torno a la necesidad y pertinencia de que se destinen recursos públicos para apoyar la actividad de la asociación civil.

Ante lo dicho por la titular de la Amacc, la directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), María Novaro, argumentó que la Academia no había dejado de ser apoyada, y enumeró algunas de las facilidades que le son otorgadas. Entre ellos el apoyo económico para la realización de los galardones, concederle la Casa Luis Buñuel como sede de la Amacc y la facilidad de recintos para realizar las ceremonias de entrega del premio Ariel.

Incluso el oscarizado Guillermo del Toro al enterarse de la posible suspensión del premio a lo más granado del cine mexicano, ofreció pagar las estatuillas; posteriormente la Amacc rechazó la oferta del director tapatío.

Dentro de dicho debate, una de las perspectivas menos tomadas en cuenta ha sido la de los críticos y divulgadores del cine. Para Rafael Aviña, colaborador de La Jornada, los reclamos de la Amacc son legítimos. La petición de ellos es tan válida como la de todas las personas que se acercan a Imcine para tratar de recibir un recurso , sin embargo, el también investigador y cronista critica la manera en que la Academia ha hecho sus reclamos, porque uno podría pensar que no les están dando ningún apoyo, pero por lo que dice María Novaro, sí .

Luis Tovar, crítico y jefe del suplemento La Jornada Semanal, coincide con Aviña criticando también la manera en que la Academia ha decidido manifestar sus problemas. “A mí me parece que es un desacierto tirar el periodicazo para llamar la atención, y que entonces sí ya salgan Frausto y Novaro a decir: ‘no es cierto’. Hay canales institucionales para discutir estas cosas. Y te puedo decir que Leticia Huijara no se tomó la molestia de coger el teléfono y hablar”, señala.

Pero para Tovar el reclamo sobre los recursos con que cuenta la Amacc tampoco es nuevo. “Cuando surgen este tipo de comunicados, o de manifestaciones, nada más pienso que son recurrentes, tampoco es la primera vez, pero ni por mucho, que sale la Academia a decir: ‘no tenemos dinero y no se van a poder hacer los Arieles’. Y siempre salen con el cuentito de ‘es que el gobierno’, sea el que sea, no le interesa la cultura y el cine menos”, describe, pero siempre lo dicen nada más cuando a ellos les aprieta el zapato. Entonces eso me parece de entrada no solidario, y en segunda instancia equívoco, porque no es cierto que no se les esté dando dinero .

El periodista cultural Sergio Raúl López también juzga la manera en que la institución se ha conducido. “El problema es que lo hicieron para chantajear al Estado mexicano, a Bellas Artes, al Imcine, a la Secretaría de Cultura, de que los subsidien mejor. En lugar de decir: ‘vamos a trabajar juntos para mejorar el Ariel’, porque yo para qué quiero que el gobierno mantenga un premio que se ignora”, explica.

A mí me preocupa que en la Academia se hable de que las autoridades estén destruyendo al cine porque no les da dinero a los cineastas. En materia cinematográfica tenemos que cambiar la clave neoliberal, el gobierno tiene que hacer leyes para los ciudadanos, no para los dueños de los negocios. Entonces aquí digo, el Imcine debería servir para que todos los mexicanos tengamos acceso al cine , revira López acerca de la manera en que los recursos públicos habían sido repartidos.

Ahora el cineasta que más filma es el que hace más carpetas , ilustra el crítico, quien va más allá al momento de pedir cambios en cómo se ve la cinematografía mexicana. Si la mitad de las películas, o más, tienen dinero público tanto para su producción, para escribirse, como para distribuirse entonces toda esa lana se pagó con nuestros impuestos. ¿Por qué esas películas no son de libre acceso para los mexicanos? Porque incluso el Ariel se maneja como algo privado , cuestiona Sergio Raúl.

El académico y columnista Carlos Bonfil considera que la situación responde a la manera en que los recursos públicos son otorgados ahora. La Academia es una organización civil, hay que tomar en cuenta esto, que recibe fondos del Estado. Uno de ellos es para la compra de estatuillas, que no se ha dejado de dar; otro es para sostener la sede, que es la de Luis Buñuel en la colonia del Valle, tampoco se ha suspendido esa ayuda. La cuestión es que los apoyos que ahora se dan, que no es en fideicomisos es mediante mecanismos que antes no existían, entonces hoy entran a concurso cosas que antes iban directamente para algunas personas. Había privilegios , indica.

Más que falta de apoyos, ahora existen otras formas de distribución con las que se está en desacuerdo o se desconocen. Me parece que hay un falso debate porque lo que no se reconoce es que al cine mexicano después de la pandemia, y durante, no se le ha dejado de apoyar. Creo que al respecto Imcine ha tenido una política bastante diferente a lo que se tenía en sexenios anteriores , destaca Bonfil.

Si bien los recursos todavía existen y se reparten, los nuevos modelos obligan a que ahora tienen que solicitar, pasar por ciertos estatutos para poder tenerlos. Entonces sí ha cambiado eso, el dinero se distribuye de otra manera, y eso es lo que perturba, molesta, a personas que estaban acostumbradas al estado de cosas que prevalecía en sexenios anteriores, donde se manejaba todo con mucha discrecionalidad y privilegiando a algunos proyectos más que a otros , señala.

Sergio Raúl también estima que hace falta una autoevaluación por parte de la Amacc. “Primero deberían tener autocrítica de cuáles son los criterios con los que premian, y de quiénes pertenecen a la Academia, y una crítica muy fuerte sobre cómo es su funcionamiento, porque estamos discutiendo si el Estado tiene la obligación de dar dinero o no al Ariel, cuando la respuesta es que no hay ningún contrato firmado. Todo son negociaciones anuales, que se hacen en lo oscurito, y cuando les dan dinero tampoco avisan que se los dieron”.

Los reclamos de la Amacc sobre su condición y el apoyo al cine también han generado suspicacias en torno a la labor que desempeña y su composición. Para ser un organismo que pretende ser un grupo colegiado de especialistas, creo que les falta mucho. Es una reunión de gente que hace cine y que con el tiempo se ha vuelto una especie de burbuja, un lugar muy aislado. Porque nos podrán decir que tienen 2 mil 500 miembros activos, pero si tú no pagas tu cuota, que no es muy grande, no tienes derecho a votar ni ver las películas para el Ariel, el Óscar o el Goya , valora Sergio Raúl.