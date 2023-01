Su pintura no usa modelos en vivo, sino que crea las imágenes a partir de su archivo, tomado de los medios de comunicación que relabora. Son recurrentes las referencias a la publicidad, a la crónica, a las imágenes pornográficas, al cine, a la historia del arte y a la poesía. También hay del tipo biográfico, al retratar a amigos, amantes y en particular a su hija Helena, ya sea como modelo o como ayudante . Ejemplos presentes son Underground (1994–95), en la que la niña completó un grupo de retratos en tinta de la madre, con toques de color para decorarlos. Dumas realizó también My Daughter (2002), único cortometraje de su producción.

Las retrospectivas de la artista han sido limitadas. Su obra es relativamente exigua y, a excepción de sus primeras obras, están realizadas básicamente en óleo sobre lienzo y tinta sobre papel. La actual muestra tiene el valor de incorporar su producción más reciente distinguiéndola de aquella magna en Europa (The Image as Burden, 2014-2015, itinerante en: Ámsterdam, Londres y Basilea). Se muestran 100 obras realizadas de 1982 a la fecha. El lugar permite una visita gozosa porque las obras están espaciadas, pocas en cada sala, distribuidas en todo el edificio, favoreciendo una contemplación lenta y meditada.

▲ Birth (2018), de Marlene Dumas, obra para la cual posó la hija de la pintora cuando estaba embarazada, mostrándola como un ídolo arcaico de la fertilidad. Foto Pinault Collection / © Marlene Dumas

Sus cuerpos desnudos inspirados en las revistas pornográficas o en los famosos clubes eróticos y de striptease de Ámsterdam (Candle Burning, 2000) son figuras solitarias, deslustradas y entregadas al propio placer. Son obras corporales, táctiles, húmedas, hechas de carne y de tejidos. Son mujeres dueñas de sus acciones, sin dejo de sometimiento, ofrecidas a una mirada voyerista con altivez: “mis obras mejores –afirma– son eróticas de confusión mental”.

Son imágenes crudas y directas, ajenas a los cánones de belleza y al decoro occidental. El eros es explícito desde las primeras salas. Se inicia con D–reciton (1999) que muestra a un joven sorprendido por el fenómeno milagroso y natural de su erección. Mientras otras como Turkish Girl (1999) y sobre todo Miss Pompadour (1999) y Fingers (1999), ostentan abiertamente los genitales. La artista captura también expresiones de placer y deseo sexual como en Longing (2018).

Ello se alarga a las salas subsiguientes como el desnudo de una ex modelo ahora anciana (Magdalena: Out of Eggs, Out of Business, 1995), o de su hija embarazada mostrada como un ídolo arcaico de la fertilidad (Birth, 2018) tema al que regresó después de su propia maternidad y del interés por la niñez y la adolescencia, entre los años 80 y 90.

Erotismo y sensualidad

En la muestra se exponen también detalles eróticos de pequeño formato, aislados, como el pubis (Magnetic Fields: for Margaux Hemingway, 2008; Immaculate, 2003), los labios (Lips, 2018; Teeth, 2018), el pezón (Aureola, 2018). La misma sensualidad emerge en las dos series de ilustraciones en tinta para la versión holandesa del poema de Shakespeare Venus y Adonis (2016), que muestra la historia de Venus, diosa del amor, y su insaciable y trágica pasión por Adonis .

Existen también diversas obras pequeñas dedicadas a los besos donde se ven sólo los semblantes en close up, de los que la artista distingue sus diferencias: “Besos de mariposa, de vampiro o ‘a la francesa’ cuando se besa apasionadamente con la lengua y la boca abierta”, como en Tongues (2018), en la que los semblantes son indefinidos como en Kissing (2018), mientras en Kissed (2018) es un beso tierno, casi abstracto, que captó de la única escena con un beso del filme de Jean Renoir, Une partie de campagne (1936).

La artista habla también de la muerte y la muestra con la brutalidad de la descomposición carnal, desfigurando al ícono Marilyn Monroe (2008).

A Oscar Wilde dedicó un óleo (2016) que evoca a De Profundis, que escribió en la cárcel incriminado por sodomía; una de las más largas y complejas cartas de amor de la historia . Para la bienal itinerante Manifiesta 10 en Rusia en 2014 realizó una serie de retratos en tinta (Great Men), aún en elaboración, dedicados a grandes homosexuales de las artes y la ciencia, algunos perseguidos, en correspondencia a la entonces recién incrementada represión contra la homosexualidad en ese país.

La exposición va acompañada por una guía escrita por la artista (www.palazzograssi.it), un podcast descargable de forma gratuita en Apple (Una specie di tenerezza) y un catálogo (37 dólares), todo en versión trilingüe: inglés, italiano y francés.