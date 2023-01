El tíololismo es una plaga extendida por todo el mundo ya como movimiento, actitud desvergonzada o pensamiento sesgado, donde sus legiones de seguidores no tienen inconveniente, como el tío Lolo, en hacerse pendejos solos , confiados en que su cinismo no tendrá consecuencias y en que el grueso de la sociedad no sabe poner freno a su insolencia mal disfrazada de decencia.

Haberse ausentado de la Plaza México fue la única manera de protestar de un público taurino, hace décadas indefenso y a merced de duopolios y monopolios adinerados pero ineficaces, sin idea de la importancia histórica, sociocultural, económica, política e identitaria de la fiesta de los toros. Pero si a estos contumaces promotores no les inquieta la poca asistencia al coso, al público menos.

El agraviado Coahuila vuelve a ser noticia, no por más mineros muertos y propietarios impunes, sino por la lucha interna de morenistas a favor y en contra del candidato a la próxima gubernatura. Fuertes resonaron las advertencias de la presidenta del Consejo Estatal de Morena en la entidad, Yamille Mtanous: Estamos diciéndole a los dirigentes nacional y estatal que Coahuila no se toca, que Coahuila no es una moneda de cambio, que Coahuila no se negocia y que los coahuilenses estamos dispuestos a defenderlo y que ha sido un estado muy violentado. Los muertos los hemos puesto nosotros, y del saqueo ni qué decir. Coahuila ya se cansó, no se va a quedar de brazos cruzados.

Futbol y toros o la historia de la torpe autorregulación en México, podría titularse una revisión del reciente desempeño empresarial en ambos sectores, inmersos en añejos vicios de espaldas a los respectivos públicos y anteponiendo utilidades gracias a una nula responsabilidad social y de las autoridades. Corrupción, falta de veedores de nuevos valores, voluntarismo, ausencia de rigor de resultados, crítica alcahueta y serena aceptación colectiva de una impotencia inducida, entre otros logros. Hay que repetirlo: caro el pan y malo el circo, bomba de tiempo fijo.