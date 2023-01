Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Lunes 2 de enero de 2023, p. a11

A finales de los años 90 y principios de los 2000, el género musical Black Metal Nacionalsocialista (abreviado en inglés NSBM) comenzó a ganar terreno en Europa. Bandas alemanas, francesas, finlandesas, polacas, ucranias y rusas comenzaron a producir música tocando temas como el fascismo, el racismo, el antisemitismo y el supremacismo blanco. Una de las agrupaciones más conocidas que surgieron durante esa época fue la griega Der Stürmer (El Delantero), nombrada así en alusión al periódico de propaganda nazi del mismo nombre.

Un primer concierto de la banda en México ha sido anunciado para llevarse a cabo este mes. Sin ofrecer detalles sobre la naturaleza del encuentro, en redes sociales señala la fecha y el lugar en que se llevará a cabo. Más que una labor musical, el grupo surgió con intenciones ideológicas, buscando promover los valores nacionalsocialistas dentro del black metal underground.

Der Stürmer ha apoyado abiertamente a Golden Dawn, partido político neofascista que logró gran popularidad durante la crisis financiera que azotó a Grecia en 2009, cuyos seguidores han sido partícipes en numerosos episodios de violencia, como el asesinato del rapero antifascista Pavlos Fyssas en 2013. Asimismo, ha intervenido en mitines del líder partidista, Nikos Michaloliako como responsables de cerrar discursos en los que el político grita: ¡Viva la Victoria! , mientras emite un saludo nazi.

La agrupación lleva su ideología a todos los aspectos de lo que hace. Tanto sus letras, como la parte visual de sus álbumes exaltan convenciones de origen europeo clásicas. Títulos como The Blood Calls for W.A.R.! (La sangre llama a la guerra, Iron Will & Discipline (Voluntad de hierro y disciplina) o Those Who Want to Create... Must Have the Will to Destroy! (Aquellos que desean crear… Deben tener la voluntad de destruir) son ilustrados con banderas con esvásticas y soldados hoplitas.