ntier por la tarde, en el San Ángel Inn, aproximadamente entre las 16 y las 19 horas, tuve una pareja de vecinos de mesa algo particulares.

Mientras ella, joven, bella, bien vestida y bien educada, con un pequeño hijo y una pequeña hija, muy bien portados , a los que consentía, y el joven a su lado, que se conducía con menos que poca educación o, me atrevo a decir, incluso con descaro y vulgaridad, hablaba sin parar, en voz alta, hasta que, de plano, puso los pies sobre la mesa. (Tomar en cuenta que el restaurante San Ángel Inn es, si no el más lujoso de los restaurantes de la Ciudad de México, ciertamente uno de los más lujosos de entre ellos, por lo que el comportamiento del joven era reprobable bajo cualquier luz que se viera.)

Hasta que por fin un mesero, con discreción, se acercó a él y atenta, pero firmemente, le dijo que por favor bajara los pies de la mesa. A lo que él, con voz alta y con desplante, contestó: Yo soy el cliente; aquí yo soy el que paga; por lo tanto, puedo hacer lo que me a mí me venga en gana; es decir, sencillamente lo que yo quiera y punto . La chica que lo acompañaba, bajando la vista, sin decir palabra, sin ningún alarde de nada, se levantó, tomó a sus pequeños hijos de la mano y, como si fuera a llevarlos al baño, de hecho su acción consistió en que se alejó del pelmazo y salió del restaurante a la calle, me parece que bastante avergonzada, con la cabeza baja, como para no ver a quienes habíamos podido observar lo que había tenido lugar en su mesa, ¿en su familia? Por fin, él pagó, dejó sobre la mesa una copa llena, sin tocar, y se levantó y salió, sin detenerse de decirle al sumamente discreto jefe de meseros (según supuse) que saldría por su coche y se iría, lo que de hecho hizo, pues se fue.

El mesero pasó a limpiar la mesa, me permití felicitarlo discretamente por haberle pedido al maleducado que se retirara, y me quedé en mi lugar, en la terraza, ante el jardín, tomando mi copa aunque bastante desconcertada.