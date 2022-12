Afp

Periódico La Jornada

Lunes 26 de diciembre de 2022, p. a12

Londres. El príncipe Harry y su esposa, Meghan, denunciaron este fin de semana el golpe de comunicación que representa, según ellos, la disculpa del diario The Sun por una columna que ataca a la duquesa de Sussex.

La semana pasada, el antiguo presentador del programa de coches Top Gear, Jeremy Clarkson, escribió que soñaba con el día en que Meghan “desfilara desnuda por las calles de todas las ciudades del Reino Unido, al mismo tiempo que la multitud le gritara ‘¡Vergüenza!’ y le lanzara excrementos”.

El periódico británico señaló el viernes que lamentaba la publicación de la columna, que retiró de su página web y su hemeroteca, y expresó sus sinceras disculpas.

“El hecho de que The Sun no haya contactado a la duquesa de Sussex para disculparse demuestra sus intenciones. No es más que un golpe de comunicación”, afirmó el sábado un portavoz de Harry y Meghan.