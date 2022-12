Carlos Priego

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Lunes 26 de diciembre de 2022, p. a11

Corrían pocos minutos después de las 10 de la mañana. Luego de caminar por los enredados pasillos del hotel Hilton, de Guadalajara, pregunté a Mircea Cărtărescu (Bucarest, 1956) –con ayuda de Marian Ochoa, su traductora de toda la vida– si notaba alguna tendencia literaria en los años y cuáles pueden ser sus características. Se quedó callado, atento. Luego ensayó una respuesta: Se nota un cambio, que aprecio y aplaudo, una continuación de la lucha contra la discriminación y de batalla por la emancipación de las minorías. Tal vez una de las tendencias más explosivas de las pasadas décadas sea la irrupción de la literatura hecha por mujeres. Tanto en mi país como en otros lugares, cuyo desarrollo conozco bien, aparecieron escritoras con muchísimo talento literario .

Nos detuvimos en el salón Oceanía. La capital jalisciense es un lugar que a finales de año se convierte en el punto de encuentro para escritores, traductores, editores y lectores. Todo es fiesta, alegría. Todos corren, hablan y escuchan al mismo tiempo, así suena la Feria del Libro de Guadalajara. Cărtărescu, autor de obras indispensables, como Nostalgia, Solenoide, El ruletista –todos publicados en español por Impedimenta–, llegó al occidente de México para participar en el encuentro: Mil jóvenes con Mircea Cărtărescu y para recibir el premio FIL de Literatura 2022.

Al caminar por el hotel, no eran pocas las personas que se detuvieron al reconocerlo, algunos lo saludaron, pero, tímidos, no se atrevieron a pedirle una fotografía. Mircea y Marian seguían adelante, acompañados de un contingente formado por el editor Enrique Redel, la gente encargada de prensa y los anfitriones de la feria.

Ideologización

El escritor continuó: Otra tendencia es la ideologización de la literatura y ésta tiene dos aspectos importantes; por un lado, está la llegada de la ética a la literatura, algo digno de ser saludado, porque el escritor no puede permanecer indiferente a los problemas del mundo; por otra parte, asistimos a una especie de reducción al absurdo respecto de algunos temas ideológicos .

Unas horas antes, Mircea había leído su discurso de aceptación del premio. Señaló que el arte de la poesía se ha encontrado invariablemente entre los medios más eficaces para reavivar las conciencias, despertar la dignidad humana, preservar la libertad siempre amenazada en nuestro mundo hobbesiano .

Cuando me encontré con él, me sorprendió su aspecto, es sencillo, lleva el cabello alborotado, lo contrario de sus ideas que lucen ordenadas, organizadas . Nos acomodamos en un sillón y habló sobre lo que le preocupa en Europa: En Rumania la incursión de Rusia a Ucrania se ve de manera muy diferente a cómo se observa desde aquí, porque nosotros somos vecinos de este último país y somos muy conscientes de que si cae, la siguiente víctima va a ser mi nación, por lo que estamos profunda y radicalmente involucrados en ese conflicto, pero por el momento lo único que hemos podido hacer es ayudar a los refugiados ucranios. Estoy muy orgulloso de mis compatriotas, porque lo han hecho bien. Todas las familias que conozco han alojado a refugiados, yo he recibido a algunos. No tengo palabras suficientes para condenar esa guerra brutal, sin justificación .