Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de diciembre de 2022, p. a16

París. El cineasta español Pedro Almodóvar presentará su próximo cortometraje, un western gay protagonizado por el chileno Pedro Pascal y el estadunidense Ethan Hawke, en el próximo Festival de Cannes.

El corto en inglés, titulado Strange Way of Life, se estrenará en mayo en el Festival de Cannes, afirmó Almodóvar durante un episodio del podcast de la cantante Dua Lipa At Your Service.

Contactado por Afp, el Festival de Cannes, que se celebrará del 16 al 27 de mayo de 2023, no quiso confirmar la información.

Se trata del primer western del director manchego, una obra que trata sobre la masculinidad en un sentido profundo , según reveló durante esa conversación con la cantante, emitida el 2 de diciembre.

“Es un ‘western queer’, en el sentido de que hay dos hombres que se quieren”, indicó el cineasta.