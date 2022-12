Es mucha la historia de Veracruz, y estar en este fuerte significa la defensa de la independencia, pero también simboliza la libertad , sentenció López Obrador.

Las luces pirotécnicas iluminaron el cielo jarocho y se reflejaron sobre el mar del Golfo a modo de celebración de la nueva etapa de esta enorme mole histórica.

Conocidos son algunos nombres de quienes fueron prisioneros entre sus paredes: fray Servando Teresa de Mier, fray Melchor de Talamantes, Benito Juárez, el periodista y escritor Florencio del Castillo, los hermanos Flores Magón, Esteban Baca Calderón –uno de los líderes de la huelga de Cananea– y Juan Sarabia.

Pero sin duda, el más famoso de los reclusos fue Jesús Arraiga, mejor conocido como Chucho el Roto, que a la usanza de Robin Hood, robaba a los ricos para ayudar a los pobres. Logró escapar de los fortines más de una vez, saltando al agua y nadando en medio de tiburones.

El director del INAH detalló que la rehabilitación incluyó cinco entregas: el sistema de desagüe de la plaza de armas, pues había constantes inundaciones; el sistema eléctrico de esa explanada y la fortaleza; una primera etapa de restauración del Caballero Alto y la torre de San Quintín; la restauración del Muro de las Argollas, fachada que apunta al malecón del puerto, y pavimentación, puertas y puentes de varios espacios.

Para abonar al tono, el Presidente contó una anécdota personal que lo liga a Veracruz: “Mi padre tocaba el arpa y la jarana y zapateaba y bailaba muy bien, como buen veracruzano, jarocho. Y decía yo a Beatriz: ‘Yo no saqué nada de esos atributos’. Y me dice: ‘Es que no te sueltas, nada más estás pensando en una cosa (no reveló cuál), relájate, y puede ser que te salgan esas virtudes’. Pero la verdad que es una felicidad que disfruten el arte y la música veracruzana”.

(Con información de Arturo Sánchez)