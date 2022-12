El máximo representante de la diplomacia europea también recordó que estábamos ya recuperándonos de la pandemia y otra vez la historia nos sorprende con un acontecimiento terrible, traumático, que es de nuevo la guerra en las fronteras de Europa, algo que creíamos olvidado. Y ciertamente hace 70 años que los europeos no hemos cruzado nuestros aceros, como decían los clásicos españoles del Siglo de Oro. Pero ahora, desgraciadamente, no muy lejos de aquí, a 2 mil kilometros de Bruselas, en las fronteras de Europa, la población de Ucrania y su infraestructura civil están siendo bombardeadas militarmente y yo añadiría criminalmente por la Rusia de Putin. Si ustedes miran un mapa satelital de Europa, la verán iluminada y verán también una gran mancha negra en el este que parece la prolongación del mar. Pero no, es Ucrania donde no brilla ya una sola luz y donde 10 millones de personas han dejado de tener acceso a la electricidad .

En cuanto a las relaciones entre Europa y América Latina, Borrell añadió que “no es que ustedes nos necesiten a nosotros, ni nosotros a ustedes. Es que nos necesitamos los unos a los otros. Y, como una buena pareja, la relación de dependencia mutua es mutuamente provechosa. Y hemos de alegrarnos de que desde el principio partimos de una relación que se asienta en bases sólidas.

Tenemos la red más densa de acuerdos políticos, de cooperación y comerciales con América Latina que con otra cualquier región del mundo. Nuestras empresas han invertido en sus economías más que en China, que en India, que en Japón y que en Rusia juntos. Hemos invertido más en América Latina que en todas esas grandes economías del mundo.