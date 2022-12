¡SOS Tepoztlán!

L

as fuerzas de la corrupción están desatadas en Tepoztlán, Morelos.

En la mañanera del 26 de septiembre se puso en evidencia ante el presidente Andrés Manuel López Obrador la corrupción inmobiliaria desatada en la venta de terrenos y permisos de construcción. Pero la nueva faceta es más ruidosa y ya tiene a la población al borde de un ataque de nervios.

Tepoztlán se caracteriza por ser un pueblo tranquilo y de buena relación con el medio ambiente, y es uno de los 132 pueblos mágicos de México. Se han puesto de moda las fiestas y bodas en fines de semana, creando problemas muy serios de congestionamientos viales y, sobre todo, de ruido intenso que alcanza hasta 100 decibeles y horarios que llegan hasta las 2 o 3 de la madrugada.

El llamado Valle de Atongo es una zona residencial que se ha convertido en epicentro de fiestas ruidosas y descontroladas.

Las autoridades municipales incapaces o cooptadas han sido totalmente rebasadas. Cada quien construye lo que quiere, como quiere y donde quiere y renta espacios para fiestas sin respetar reglamentos o preocuparles las afectaciones a los vecinos y a la fauna que milagrosamente sobrevive.

El pueblo mágico de Tepoztlán, por su belleza, historia y tradiciones, debe ser considerado un patrimonio valioso de interés nacional que rebasa los intereses municipales, por lo cual hago un llamado a las autoridades estatales y federales a ayudarnos para que esta joya sea protegida de intereses mezquinos.

Los gobiernos municipales se renuevan cada tres años, pero el pueblo tiene que sobrevivir a los descuidos y corrupciones de los que están en turno. Quizás un comité de ciudadanos voluntarios de probada integridad, apoyados por la Federación, pueda ser garante de la integridad de este pueblo.

¡Urge antes de que el destino nos alcance!

Carlos Noriega Félix

Preguntas sobre el fracaso en Qatar 2022

El Tata Martino manifestó que él es el máximo responsable del fracaso de la selección mexicana en el Mundial de Futbol Qatar 2022.

No expresó que él sea el único responsable. Lo cual puede interpretarse como que hay otros causantes de la actuación de los seleccionados.

¿Y si volvemos los ojos a los dueños de los equipos? ¿Y si miramos a las televisoras? ¿Y si vemos más arriba y observamos a los dueños de la federación de futbol? ¿Y si revisamos la compraventa de jugadores? ¿Y si eliminamos el no descenso? ¿Y si limitamos el número de extranjeros que juegan en los equipos de la Liga Mx? ¿Y si…?

Es cierto, Martino es el máximo responsable, por ser el entrenador, pero hay muchas personas que sólo ven al futbol nacional como negocio, no para hacer deporte, no para tener grandes equipos y no para tener un representativo mexicano de excelencia.

Marcos Celis Vázquez

Propone renovación automática en los préstamos del IMSS

Zoé Robledo, director del IMSS: el Instituto Mexicano del Seguro Social nos da un préstamo personal cada año, lo cual se agradece, pero considero que sería mejor, dadas las circunstancias que estamos viviendo por la carestía en alimentos y otros productos, que se nos dé el préstamo anualmente y renovarlo a su terminación, ya que para solicitar un nuevo crédito se nos pide esperar tres meses y eso nos afecta en nuestra necesidad de bienestar.