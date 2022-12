E

n su discurso ante la Asamblea Parlamentaria Europea-Latinoamericana (Eurolat), el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, afirmó no es que América Latina necesite a Europa o viceversa; es que nos necesitamos los unos a los otros y, como una buena pareja, la relación de dependencia mutua es provechosa para ambos .

Esta declaración de buenas intenciones quedó empañada porque el jefe de la diplomacia europea eligió una analogía entre desafortunada y francamente ofensiva para ilustrar el delicado momento que atraviesa el mundo, y la necesidad de reforzar los lazos entre ambos lados del Atlántico. Tras describir el escenario creado por la pandemia y la guerra en Ucrania como una tormenta perfecta , el catalán afirmó que para navegarla ya no nos sirven ni las rutas ni los mapas del pasado: como los descubridores y conquistadores, tenemos que inventar un nuevo mundo .

Más allá de la ironía de rechazar las rutas y los mapas del pasado para a continuación postular como ejemplo a seguir a unos individuos que vivieron hace cinco siglos, la elección de palabras del también vicepresidente de la Unión Europea resultó de una torpeza inaudita, dado el auditorio al que se dirigía: los representantes de los países cuyos territorios fueron sojuzgados y expoliados por esos conquistadores. En un sentido más profundo, refleja el inquietante fenómeno de que hasta hoy buena parte de la clase política y la sociedad españolas continúan reivindicando como pasado glorioso la agresión sistemática del imperio español contra los pueblos que antes de 1492 habitaban desde las Californias hasta la Patagonia.