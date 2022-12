▲ D&D 1-3: Imagen inspirada en Dungeons and Dragons (Calabozos y Dragones) juego de mesa que sólo requiere lápiz, papel, y sobre todo imaginación. Foto archivo

Lo anterior es un ejemplo de la infinidad de aventuras que viven en su imaginación los participantes de Dungeons and Dragons (Calabozos y Dragones, abreviado D&D), juego de mesa creado en 1974 por Gary Gigax y Dave Arneson. El director de los encuentros es llamado Amo del Calabozo, quien lleva a los jugadores –que pueden ser humanos, elfos, enanos o cualquier mezcla de estas razas– por escenarios de fantasía y controla a los personajes incidentales.

La empresa TSR publicó las reglas y escenarios de aventuras de D&D entre 1974 y 1997, cuando la firma Wizards of The Coast (Magos de la costa), dueña del juego de barajas coleccionables Magic: The Gathering (Magia: La reunión) compró el juego, que hoy es propiedad la multinacional Hasbro y la ofrece en jugueterías y librerías.

A partir de la década de 1980, D&D ha sido vilipendiado por grupos conservadores que le atribuyen promover satanismo, hechicería, suicidio, asesinato y pornografía. La controversia prevalece.

Esto no ha impedido que D&D haya inspirado películas y series de televisión, lo mismo El umbral del juego (1982), estelarizada por el hoy célebre Tom Hanks, hasta el filme Dungeons and Dragons: Honor entre ladrones, que protagonizarán Chris Pine y Michelle Rodríguez, a estrenarse en marzo de 2023.

Recientemente, en la cuarta temporada de la popular serie de Netflix Stranger Things, los personajes principales son entusiastas de D&D, entre ellos el metalero Eddie Munson, interpretado por el actor Joseph Quinn.