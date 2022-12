Dijo que la diferencia reside en cómo miramos al mundo y al ser humano. Para mí, todas esas tecnologías inventadas hoy día, los aviones militares que bombardean pueblos enteros y matan niños, eso no es inteligencia .

Cómo entender la poesía

En torno a la forma de entender la poesía, el autor de Adoniada (Vaso Roto) explicó que el “poema es el único lugar en el que siento absoluta libertad y en el que soy dueño de mí mismo y de mi voluntad. Deseo pasar ese sentimiento al lector.

La poesía es el aire de este mundo, el sol de esta existencia. A través suyo nos renovamos y vemos el mundo en nuevas imágenes del mismo modo que nos vemos a nosotros mismos en el amor, renovándonos.

Añadió que el género en el que escribe desde hace décadas es ese infinito abierto al todo, y nos enseña que nosotros no heredamos nuestra identidad como la propiedad de nuestros campos y hacienda. La poesía es esa identidad abierta al cambio, a la transformación y a la creación del ser humano .

En torno a su percepción del tiempo, refirió que a diferencia del contado de manera matemática, en la creación es totalmente distinto. Cuando leemos el mundo poético de Homero sentimos que él sigue viviendo entre nosotros. Enheduanna escribió el primer poema de amor conocido de una mujer. Si la leemos hoy, sentimos que aún vive entre nosotros. El tiempo forma parte de la poesía .

Extendió la reflexión con el ejemplo del dictador Franco y el poeta Federico García Lorca. El primero gobernó durante mucho tiempo en España, pero hoy día, ¿quién vive entre nosotros, Lorca o Franco?

En torno al máximo galardón a las letras mundiales, el ensayista sostuvo: Los premios en general son una construcción más social que artística. El mejor que puede tener un poeta es un poema. No debe pensar en otra cosa que no sea cómo crear el poema para poder describir este mundo. Los premios son parte de la cultura, pero no tienen nada que ver con la poesía .

Para concluir, se refirió al significado de tres conceptos en su obra: muerte, silencio y olvido. Recitó una línea de un poema: La misma muerte sólo tiene lugar en el regazo de la vida . En ese sentido no existe la muerte. Forma parte de la vida.