Domingo 27 de noviembre de 2022, p. a11

Luego de que Guillermo del Toro lanzó un llamado para que sea exhibida su cinta Pinocho en salas del país, ayer pidió hallar soluciones y mantener los Arieles para aquellos que hacen cine que propone y ofreció cubrir el costo de las estatuillas y ayudar como sea posible en la ceremonia .

Su propuesta, vertida en Twitter, fue respondida por Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura del gobierno de México, quien sostuvo: “Estimado @RealGDT, el diálogo con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas está y siempre estará abierto. La secretaría tiene total disposición de que los Arieles continúen. Reiteramos la invitación al público a ver Pinocho en la Cineteca Nacional y la exposición que ahí se exhibe”.

Antes, el cineasta había publicado: Todo el mundo viendo el partido, pero lanzo esto. Sin entrar en política. Para buscar soluciones y mantener los Arieles para aquellos que hacen cine que propone y que da presencia a México: ofrezco personalmente cubrir el costo de las estatuillas del Ariel y ayudar a la ceremonia como sea posible .

Agregó: “Pido diálogo entre la @AcademiaCineMx y @AleFrausto para ver qué más falta. La academia y las películas que estimula –NO son las que los bots usan como argumento– son las que peleas por tiempo en batalla y que mantienen nuestro cine; esa forma de arte, muy real y valorada y siempre en peligro. Yo le entro. He estado llamando a @LeticiaHuijara y la sigo para que me de un DM. Me sumo. No resto a nadie. Hay que hallar soluciones. Las culpas no sirven. Las soluciones ayudan. Vamos a ello”.