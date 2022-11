Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Domingo 27 de noviembre de 2022, p. a11

Una de las obras más representativas de la cinematografía cubana es Fresa y chocolate, que principios de los años 90 sería parteaguas en la manera de contar historias sobre la homosexualidad, durante una época en que el tema era todavía visto con muchos prejuicios. El largometraje sigue a dos jóvenes que se conocen en la década de los 70 durante un tiempo en que la isla atravesaba un periodo posrevolucionario, y por lo tanto, de gran debate en la definición sobre cómo sería gobernado el país caribeño.

Una de las principales figuras en Fresa y chocolate es Nancy, la sexoservidora que mantiene una estrecha relación con los dos protagonistas. La chica fue interpretada por Mirtha Ibarra, actriz que a casi 30 años del estreno de la película recuerda muy bien el contexto cuando fue rodada. “Influyeron distintas jerarquías para que dijeran que atacaba a los intelectuales, y en realidad no era así. Titón hizo una investigación con los actores que íbamos a participar en el puerto, y de ahí salió todo el guion; y es de un director y unos guionistas que van a hacer una película sobre el machismo”, destacó Ibarra durante el segundo Festival Internacional de Cine del Bajío (BJX).

Machismo

Por entonces, el machismo en la isla era la norma. El propio Tomás Gutiérrez Alea –también conocido como Titón– tenía esa ideología. “Recuerdo que llegábamos a la cocina y le decía: ‘bueno, ahora quién va a fregar los platos, quién hace esto, quién lo otro’, y era muy interesante porque a partir de esa película cambió completamente la relación entre nosotros. Hasta ahora no participábamos uno del otro, y a partir de ahí ya empecé a ver los guiones, a trabajarlos; la relación realmente creció mucho”, destacó.

“Cuando estábamos grabando no sabíamos que iba a tener esa exposición tan grande. Titón trabajó el guion desde que Senel Paz le dio el cuento y todavía no había ganado el Rulfo. Trabajó durante dos años, aunque no aparezca como colaborador porque pidió que no pusieran su nombre”, recordó la actriz.

Fresa y chocolate no sólo fue importante para Mirtha, sino también dolorosa. Además de la relación profesional que tenía con el cineasta, y por entonces Gutiérrez Alea ya padecía un cáncer que lo obligó a pedirle a Juan Carlos Tabío que colaborara con él para terminarla.

“Titón estaba mal, estaba dándose quimios y todo, y así fue a la función. Primero él lo aprobaba o no. Después ya estaba más o menos restablecido y ya iba, ensayaba con los actores y el movimiento de cámara y unos días después ya filmaba, pero siempre fue doloroso”, detalló la actriz.