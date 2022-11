Guadalajara, Jal., El escritor rumano Mircea Cartarescu recibió ayer el premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2022 en la apertura de la edición 36 de la FIL de Guadalajara con un discurso que le valió una ovación de pie.

Si la música tiene potencial subversivo y es capaz de trastornar el orden social, la poesía es más temible aún , dijo al describir la diferencia entre los poetas oficiales y laureados, que cantan himnos a la grandeza de la ciudad , y los libres, con un discurso plural, ese que imita todas las voces de la ciudad y no encuentra hueco en el orden prestablecido .

En las ciudades-estado de la época platónica, recordó el autor, esos poetas libres son los llamados ante los gobernantes, los cuales “se inclinan ante él y reconocen su genio, pero le ruegan que abandone la ciudad, porque no resulta útil en ella.

“No son genios lo que necesita la sociedad ideal, sino conformistas. El genio es incontrolable y, por ello, subversivo. Él provoca el cambio que más temen los legisladores. Él introduce en la ciudad el desasosiego, la duda, la ironía, el sarcasmo, la sublevación, a fin de cuentas. Él expresa, como decía Kafka sobre su propio arte, la ‘negatividad’ en un mundo de sonrisas felices dibujadas en globos.”

Por eso, puntualizó Cartarescu, la literatura, como escribía también el autor praguense, no tiene que consolar ni alegrar, sino que debe despertar las conciencias. Debe ser un hacha que rompa el hielo de la mente de las personas .

El arte de la poesía, insistió el escritor, siempre está a la búsqueda de la belleza, siempre agonizante y siempre resucitada, y se ha encontrado invariablemente entre los medios más eficaces para reavivar las conciencias, para despertar la dignidad humana, para preservar la libertad siempre amenazada en nuestro mundo hobbesiano. La poesía es, de hecho, otro nombre para la libertad .

Por ello, recalcó, “el poeta es temido y acosado, desde hace miles de años, no sólo por su subversión fundamental. Pues el poeta no es tan sólo un revolucionario, es también un profeta. Es un médium a través del cual habla una criatura inapelable y extraña. Es un portal a través del cual lo milagroso, lo sagrado, lo demoniaco, lo extático, lo obsceno, lo divino y lo terrible penetran en nuestro mundo.

Él no habla tan sólo con sus palabras para sus semejantes, sino con las enigmáticas palatales y las fricativas de la voz del más allá. Él no es perseguido y asesinado únicamente como un simple contestatario de cualquier orden y de cualquier sistema social, sino también como una voz de lo incognoscible y de lo indomable que el filisteo, el burgués, el hombre materialista teme más que cualquier otra cosa.

Sin embargo,continuó, la poesía es el gato muerto del mundo consumista, hedonista y mediático en el que vivimos. No se puede imaginar una presencia más ausente, una grandeza más humilde, un terror más dulce. Nadie parece ponerle precio y, sin embargo, no existe nada más valioso. Sólo la encontramos en las librerías si tenemos la paciencia de llegar hasta las últimas filas de las estanterías.

Cartarescu criticó que la descentralización posmoderna ha producido una civilización sin cultura, sin arte; un arte sin literatura y una literatura sin poesía. En cierto modo, los polos de la vida humana se han invertido de manera brusca y las primeras víctimas han sido los poetas . Y, sin embargo, “humillada y disuelta en el tejido social, casi desaparecida como profesión y como arte, la poesía sigue siendo omnipresente y ubicua como el aire que nos envuelve.