Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Jueves 24 de noviembre de 2022, p. a14

Luego del receso forzoso por la pandemia, el tenor Fernando de la Mora está entusiasmado de rencontrarse de nuevo con el escenario y el público .

De la Mora habló de su pasión, que es cantar, su orgullo por México y su gusto por la buena música, a lo cual se suma la labor que realiza cada año con la Fundación Comparte Vida para recaudar fondos a través de un concierto altruista.

El intérprete, que ha tenido presentaciones en diversos lugares, en entrevista con La Jornada, contó: Es un privilegio volver a ver los ojos de quienes están en primeras filas; he tenido mucha suerte, pues ya me presenté en el Festival Alfonso Ortiz Tirado, en la Feria de León, así como en Dallas, Estados Unidos. A final de este año me voy a trabajar a Francia y regreso para el concierto en la Sala Nezahualcóyotl en apoyo a la Fundación Comparte Vida .

Con una amplia trayectoria, De la Mora recordó: Como cantante de ópera llevo 36 años; empecé muy chavo y estoy muy contento de lo que he logrado, de dónde he cantado y al país que he representado, porque soy un amante de mi México lindo y querido .

También está a la espera de presentar su disco homenaje a Gonzalo Curiel en el Palacio de Bellas Artes, luego de que tuvo que ser pospuesto por la pandemia. Estamos en espera de que se nos vuelva a abrir esa posibilidad, pero comprendo que la situación no ha sido fácil... Curiel tiene 64 años de fallecido y puede esperar tantito más, pues su música lo amerita, y son 20 canciones gloriosas e inmortales .

Desde hace más de 16 años, Fernando de la Mora es socio benefactor de la Fundación Comparte Vida, con la que prepara cada año un concierto altruista con el fin de recaudar fondos y en solidaridad con el lema: Tú puedes dar la oportunidad de vivir en la lucha contra la leucemia .

Grandes compositores mexicanos

La gala benéfica, titulada Homenaje a los grandes compositores mexicanos, que encabeza De la Mora, será el 20 de enero, en la Sala Nezahualcóyotl de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde estará acompañado por diversos invitados, así como por la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, dirigida por Gustavo Rivero Weber.