Tal claridad conceptual recuerda aquel inapelable veredicto (26 de junio de 2009) de otro iluminado, El Borolas, a la sazón impuesto en Los Pinos: los jóvenes se drogan porque no creen en Dios y esa falta de asideros trascendentes los hace caldo de cultivo para las adicciones . ¡Y resulta que su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, un creyente incuestionable, era quien controlaba la tienda para venderles la mercancía. ¡Alabado sea el señor!

as vueltas que da la historia! Congregados en Santa Fe (Álvaro Obregón, no California) y disfrazados de líderes del conservadurismo (léase neofascistas), los inquisidores del siglo XV se apersonaron en un hotel de la Ciudad de México para sentenciar que todos los males de la humanidad son consecuencia (¡alabado sea el Altísimo!) de que nos hemos alejado demasiado del temor de Dios . ¡Aleluya!

Pero no sólo ellos; neofascistas de al menos 23 países participan en esta cumbre de inquisidores. Por ejemplo, Steve Bannon, ultraderechista que fue estratega de Donald Trump y asesor de varios movimientos fascistas en el mundo; el perdedor en las dos últimas elecciones presidenciales de Chile, José Antonio Kast, un católico pinochetista de cepa; Eduardo Bolsonaro, hijo del aún presidente de Brasil; Christopher Landau, ex embajador de Trump en nuestro país; el senador gringo Ted Cruz, otro lacra antiinmigración, antiaborto, anti-LGBT y mucho más; la boliviana Eva Landau ( el golpe de Estado contra Evo Morales nunca existió ); Hermann Tertsch, europarlamentario de Vox (no es el único heredero de Franco); Jean Lin Lacapelle, cercano a la neofascista Marine Le Pen), y de postre dos esperpentos libertarios : Santiago Abascal, presidente de Vox, y Javier Milei, delirante diputado argentino.

He ahí una muestra de los golpistas que defienden la democracia y las libertades . Entonces, deberían modificar el nombre de su organización para dejarlo en claro: Conferencia Política de Acción Fascista.

Las rebanadas del pastel

La sede del Mundial de Futbol suele convertirse en la cantina más grande del planeta por alrededor de un mes, pero la dictadura catarí ni eso respeta, lo que escandaliza a los asistentes a esa justa deportiva , a quienes, por cierto, nunca se les ha escuchado protestar por la sistemática violación de los derechos humanos en ese país, la explotación laboral y la muerte de cuando menos 6 mil 500 obreros migrantes que participaron en la construcción de los estadios mundialistas. Mucho menos por la permanente agresión en contra de las mujeres, la represión al movimiento LGBT o la inexistencia de libertad de expresión. Tampoco por la brutal corrupción de la FIFA, cuya dirigencia fue muy bien aceitada por el emir catarí para obtener la sede. Eso no es relevante: sólo la prohibición para ponerse morados de alcohol con el pretexto futbolero … Y que la siempre fiel afición mexicana no se ilusione: los ratoncitos verdes de Televisa repetirán el numerito.

