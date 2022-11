De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 19 de noviembre de 2022, p. 9

Polonia ya ha hecho un frío análisis de México. Mientras el ariete Robert Lewandowski reconoció el potencial de los tricolores, el técnico Czesław Michniewicz dejó entre ver que ha estudiado a fondo a su primer adversario de Qatar 2022.

“México tiene calidad, potencial y como dije: no somos favoritos en el grupo, pero vamos a luchar. Saben atacar, tienen extremos y juegan por afuera, ahora deberán estar preparados para detener nuestra ofensiva", señaló Lewandowski en conferencia de prensa en Doha.

Aunque el ariete indicó que el duelo contra el Tri será clave, también destacó la jerarquía de Argentina y las expectativas que se generan por ese enfrentamiento.

El juego contra la Albiceleste tiene todo el foco, son los favoritos, pero primero es México , agregó.

Sobre la posibilidad de jugar su última Copa, el delantero se mostró motivado por disputar otro ciclo mundialista pese a sus 34 años.