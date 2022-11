▲ Asistentes a la marcha en defensa del INE gritan consignas mientras escuchan el discurso de José Woldenberg, ex consejero presidente del IFE, en la explanada del Monumento a la Revolución. Foto Marco Peláez

No obstante, lo relevante fue la numerosa participación de las familias y su expresión –durante el trayecto– por cuidar al INE. Fue tal la asistencia que en las calles aledañas y en las bifurcaciones a Reforma las personas continuaban sumándose a la marcha. En dos cuadras de la avenida Morelos se observó una fila de camiones y peseros.

Los organizadores anunciaron que la participación alcanzó 200 mil personas, mientras del otro lado la autoridad de la Ciudad de México estimó la concurrencia en 12 mil. Aún con esos cálculos tan dispares, fue notorio el ánimo que desplegaron en la caminata mujeres y hombres, jóvenes y niños. De ellos se evidenció el escaso entrenamiento en las lides de la protesta. Llegaron a lo que iban, a gritar: ¡El INE no se toca, el INE no se toca...!

Emitió un mensaje en defensa de la democracia: Estamos aquí ejerciendo nuestros derechos; el derecho a manifestarnos, a opinar, a reunirnos de manera pacífica para expresar nuestros deseos y aspiraciones. Dejamos atrás el país de un solo partido, de un presidencialismo opresivo, para abrirle paso a elecciones limpias y creíbles .

Tras señalar que la titularidad del Poder Ejecutivo ha cambiado, que el Poder Legislativo ha registrado las preferencias de millones de mexicanos y las minorías de ayer son las mayorías de hoy, apuntó: “El problema mayúsculo, el que nos ha traído aquí, el que nos obliga a salir a las calles, es que se quiere destruir desde el gobierno –le interrumpió un coro: ‘el INE no se toca, el INE no se toca’– es necesario insistir en eso porque significa no sólo una agresión a las instituciones existentes, sino a la imposibilidad de procesar nuestra vida política en un formato democrático”.

Y consideró en su crítica que México no puede volver a una institución electoral alineada con el gobierno; nuestro país no merece regresar al pasado, porque lo construido permite elecciones auténticas y es la piedra angular de todo sistema democrático .

De ahí, adujo que desde la última reforma electoral en 2014, se han disputado en los estados y en la Ciudad de México 55 mil 336 cargos de elección popular, entre ellos 55 gubernaturas, 93 legislaturas y 5 mil 932 ayuntamientos. Tan sólo el año pasado los institutos electorales registraron 255 mil 424 candidatos locales. Con tales números les pregunto: ¿es deseable y posible concentrarse en organizar y administrar ese universo político en una sola institución?

Nooooo , fue la respuesta.

Y puso sobre la mesa que México no merece una reforma constitucional en materia electoral impulsada por una sola voluntad, por más relevante que sea. Hay importantes lecciones en el pasado, las reformas que fueron fruto de voluntades colectivas fueron forjadas con los métodos probados y comprobados del diálogo y el acuerdo. Sólo desde el autoritarismo más ciego se puede aspirar a organizar la riqueza de expresiones. Por el contrario, nosotros valoramos esa diversidad. Nuestro futuro no puede ser resultado de la seducción por un pasado que en buena hora fue desterrado .