Periódico La Jornada

Lunes 14 de noviembre de 2022, p. a11

Düsseldorf. Taylor Swift ganó a lo grande en los MTV EMA de ayer. La cantautora, que lideró las postulaciones junto con Harry Styles con siete por pieza, se fue con cuatro victorias por mejor artista, mejor video, mejor pop y mejor video de formato largo.

Actualmente, en las listas con Anti-Hero de su nuevo álbum, Midnights, que batió récords, Swift hizo una aparición sorpresa en los premios en Düsseldorf para recoger su botín, el más reciente de una larga lista de elogios para la cantautora. Al aceptar su primer premio de la noche, afirmó: Los fanáticos son la única razón por la que esto me sucede .

David Guetta y Bebe Rexha abrieron el espectáculo con su exitosa colaboración I’m Good (Blue), canción que casi no se difunde.

Rexha, en la alfombra roja, señaló: No teníamos idea de que iba a explotar y ser tan viral en TikTok. Aquí estamos interpretándola y nominada a mejor colaboración .

Muse estaba muy alerta. Regresó a los EMA para una actuación ardiente de Will of the People, y luego ganó el acto Best Rock. Dedicaron su premio al pueblo de Ucrania y a las mujeres de Irán.

El espectáculo de este año fue presentado por los recién casados Rita Ora y Taika Waititi. Ora no defraudó con una serie de cambios de atuendo y Waititi bromeó al decir que canalizaba su estrella del pop interior.