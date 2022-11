De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 10 de noviembre de 2022, p. a10

La selección mexicana venció sin dificultades 4-0 a su similar de Irak, ayer en el penúltimo partido de preparación antes de su debut en el Mundial, donde varios jugadores intentaron convencer al técnico tricolor, Gerardo Tata Martino, en busca de un lugar en la lista definitiva rumbo a Qatar 2022.

Alexis Vega, Rogelio Funes Mori, Jesús Gallardo y Uriel Antuna, de penal, anotaron los goles en el amistoso efectuado en el estadio municipal de Montilivi, en Girona, España.

Con un equipo conformado únicamente por elementos que militan en la Liga Mx, México se puso adelante apenas al minuto cuatro, cuando Alexis Vega conectó en el área chica un centro de Jesús Gallardo y con un derechazo incrustó el balón junto al palo izquierdo de la cabaña contraria.

Sólo unos minutos después, al ocho, los tricolores estuvieron cerca de conseguir su segundo tanto con un cabezazo de Luis Chávez, pero el iraquí Karrar Amer Al-Abbasi despejó el esférico casi en la línea con otro testarazo.

A partir de ese momento, el cuadro mexicano dominó la posesión del balón, mientras la selección de Irak no podía armar jugadas de peligro y tampoco ofrecía resistencia a los embates del rival. No obstante, los tricolores carecieron de contundencia y no pudieron anotar nuevamente antes de irse al descanso.

Al inicio de la parte complementaria, el Tata realizó varios cambios en su alineación. Mandó a la cancha a Jesús Angulo, Kevin Álvarez, Luis Romo, Rogelio Funes Mori, Uriel Antuna y Érick Sáchez, quienes sustituyeron a Luis Chávez, Héctor Moreno, Carlos Rodríguez, Henry Martín, Alexis Vega y Héctor Herrera, respectivamente.

Las modificaciones surtieron efecto rápidamente, pues el 2-0 llegó al minuto 47, cuando Funes Mori aprovechó una asistencia de Antuna en el centro del área para puntear el esférico y mandarlo al fondo de la red.