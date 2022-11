Peces Raros es un banda originaria de La Plata, Argentina, liderada por Lucio Consolo y Marco Viera. Cuenta con cuatro grabaciones: No gracias, Parte de un mal sueño, Anestesia y Dogma, de esta última, se desprende la canción Cerca, primer sencillo y punta de lanza para abrir su gira en México.

“Ya en nuestro tercer disco, Anestesia, logramos una síntesis más elaborada de nuestra propuesta y empezamos a circular en festivales en toda Argentina, lo que nos permitió más difusión y salir un poco del medio alternativo.”

Con un bagaje conseguido en estudios de grabación y conciertos, Peces Raros llega a nuestro país convertida en una banda de rock arropada con lo tecno de hoy. Lucio Consolo añadió: Nuestro espectáculo tiene un formato en el que hay una batería, un bajo, guitarras, caja de ritmos y sintetizadores. Entonces la banda va atravesando distintas atmósferas. Por momentos estamos súperprogres, súpertecno y rompemos con un rock. Hay una especie de dialéctica entre universos sonoros muy distintos por los diferentes colores .

Peces Raros tiene programadas cinco fechas en México. Estarán ante un audiencia “que nunca nos ha visto en vivo, y que disfrutará, igual que nosotros, de canciones como No van a parar, Cicuta, A donde quieras, Aunque me digas que no y Clericó, entre otras. Cinco temas que son pilares de nuestro show y discografía”.