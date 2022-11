▲ El escritor esrilanqués Shehan Karunatilaka ganó uno de los más prestigiosos premios en lengua inglesa, el Booker de Literatura, por su novela The Seven Moons Of Maali Almeida (Siete lunas de Maali Almeida), en la que narra la historia de un fotógrafo que despierta tras haber sido asesinado y recibe un permiso de siete lunas para contactar con sus seres queridos y guiarles hasta una serie de fotografías que documentan atrocidades durante la guerra civil en Sri Lanka. En imagen, Karunatilaka sostiene el Premio Booker durante una sesión de fotos después del anuncio de su victoria, en el Roundhouse de Londres, el 17 de octubre pasado. Foto Información y foto de Ap