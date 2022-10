Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 23 de octubre de 2022, p. 4

Olinalá, Gro., El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que el proyecto de presupuesto que envió a la Cámara de Diputados será aprobado, al señalar, por otra parte, que recibe burlas de los conservadores cuando usa atuendos tradicionales durante sus giras por el país.

Más tarde en Puebla, mandó al carajo al tapado y al dedazo en la elección del abanderado de Morena a la Presidencia para 2024.

Al supervisar un camino rural en Olinalá, los asistentes pidieron al mandatario ponerse un sombrero típico de la región. Aceptó colocárselo un rato, para enseguida referirse a las críticas que recibe de sus adversarios por ello.

“Los pobrecitos conservadores, de veras pobrecitos. Hay una canción de Facundo Cabral que decía: ‘Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo’. Entonces, cada vez que me pongo esto sale una foto, que creen que me ofenden, porque las tradiciones, las costumbres de nuestro pueblo es esto: las coronas, los collares”, indicó mientras se tocaba un collar amarillo que llevaba.

Expuso que lo que portaba en ese momento no era nada, pues en visitas a otras regiones ha usado una corona arriba de otra y otra. Entonces, me sacan fotos y se burlan. No me importa, pobrecitos, no saben , insistió, lo que arrancó el aplauso de los presentes, entre ellos la gobernadora Evelyn Salgado.

El jefe del Ejecutivo federal arribó a la comunidad nahua de Ocotitlán, municipio de Olinalá, en la Montaña Alta de Guerrero, con una hora de retraso, debido a que campesinos, mujeres, niños y ancianos de al menos ocho pueblos salían al paso para saludarlo y regalarle frutas o collares de flores.