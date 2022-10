Q

ue siempre no, que no se retira, que si lo escuchan por ahí no lo crean, que esto es una fiesta y hay que celebrar. Es más o menos lo que ahora viene a decirnos el querido Joan Manuel Serrat. Y uno que ya estaba con la preocupación, muy preparado para ir a lo que sería su ”último” concierto.

Me impuse como nostálgica tarea escuchar su antología musical. Un Todo Serrat, hasta el pasado disco en estudio, La Orquesta del Titanic, en el que canta con Joaquín Sabina, pasando por sus discos-homenaje como el disfrutable Cuba le canta a Serrat; Serrat… eres único, en el que intervienen 16 colegas cantando icónicos temas y el elegante Serrat sinfónico.

Escuchar a Joan Manuel en la intimidad de mi estudio fue toda una reinstalación de emociones, una recuperación de la memoria: el lugar donde crecí, dónde algo se quedó, dónde algo dejé, lo que descubrí, lo que aprehendí, lo que amé y sigo amando…

Serrat me regresó a muchos momentos raigales, por ejemplo a mi primer viaje a Cuba en 1979 cuando lo escuché en un concierto gratis en una plaza habanera y luego en el Teatro Carlos Marx. Fue todo un acontecimiento el descubrirlo: Joven idealista, con un canto aleatorio y emocional que abría puertas a la conciencia social. De ese momento a la fecha mucha agua ha corrido bajo el molino.

Si contamos bien, Joan Manuel lleva ya seis décadas en el oficio. Su primer disco lo grabó en 1965, pero antes ya venía cantando y componiendo con sus amigos Jordi Romeva, Manuel Amoro y Joaquim Nogués, identificados como Els Setze Jutges. A partir de ahí, mucho camino, compromiso y luz. Ha escrito alrededor de 500 canciones y es una referencia esencial en la cultura popular en España e Hispanoamérica.

Con toda esta marcha se entiende el cuento del retiro como producto de una reflexión personal: Después de tanto viaje hay que saber en que parada bajar , nos había dicho. Pero luego reflexionó y pensó en que su ejercicio ha sido una aventura y dejarlo es otra aventura . Así que sigamos en la fiesta .

Y ahí está Serrat en pleno escenario del Zócalo capitalino. Viernes 21 de octubre, bajo una llovizna pertinaz: sosegado, fresco, sugerente, tierno, reivindicativo, sincero y divertido, ante un público que lo recibe con una estruendosa ovación a la que Joan Manuel corresponde con muestras de cariño. Espero que Tláloc no sea tan severo , le dice a ese público que soporta la llovizna con estoicismo y gozo.

Serrat siempre ha sabido conectar con la gente. La clave está en el guiño, en la cordial cordura con su público. Sabe manifestarse como el hijo que quisieran tener todas las madres y como el vividor simpático que casi todo mundo quisiera tener como amigo, o como amante. Es un sutil sugeridor de picardías, retrechero, socarrón y exquisitamente educado.