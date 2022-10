En relación con el dinero abandonado en bancos

E

l dinero en cuentas que no presentan movimientos en seis años deja al descubierto sólo una cosa: la rapacidad de los bancos. Antes de la ley que en 1990 obligó a destinar esos recursos a la beneficencia pública, ¿qué ocurría con ese dinero? Hoy las instituciones bancarias aglomeran esos recursos en un fondo, administrado por ellos, que luego se destinará a seguridad.

Pero la pregunta principal permanece: ¿y los dueños legítimos de ese dinero? Quizás el titular de una cuenta falleció sin informar a nadie sobre esos recursos, pero estoy seguro de que a sus familiares ese dinero les haría mucho bien. Como mi admirado Galván Ochoa recién comentó en su columna, si los bancos derrochan medios para localizar hasta en el último rincón de la Tierra a sus deudores, ¿por qué no muestran el mismo afán por ubicar al dueño o a un familiar de una cuenta abandonada ?

Hace algunas semanas recibí una llamada de una agencia de cobro. Era sobre una tarjeta de American Express que tuve hace más de 20 años (¡dos décadas!). La institución transfirió las cuentas no saldadas a esa agencia de cobro (yo liquidé el plástico en su tiempo e hice los trámites para que me eliminaran de su lista negra, pero al parecer no lo hicieron), y después de todos esos años siguen buscando a quien les debe.

Sinceramente no entiendo por qué los bancos no muestran esa enjundia para devolver su dinero a sus legítimos dueños o sus familiares. En México los bancos son las instituciones más carentes de ética y de moral que existen.

Carlos Roberto Ramírez Fuentes

Reprochan tardanza en reconocer el heroísmo del personal médico

Cada año las autoridades de salud ensalzan a los médicos (hombres y mujeres) en su día. Reconocer su labor pasa por profesionalizar y basificar a todos y cada uno, mejorar sus condiciones laborales y dejar de criminalizarlos.

Pero hablar del heroísmo de las y los trabajadores de la salud es sólo un discurso. Un ejemplo es la tardanza de dos años para entregar a los profesionales del sector la Medalla Belisario Domínguez de 2020; lo hicieron hace cinco días. La mesa directiva del Senado decidió donarla a la Casa Museo doctor Belisario Domínguez Palencia y la recibió el presidente municipal de Comitán de Domínguez, en Chiapas, Mario Antonio Guillén Domínguez, licenciado en administración de empresas. ¿A cuántos trabajadores de la salud, héroes y heroínas en la lucha contra el covid-19, les habrán consultado para tomar esa decisión?

Como Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos postulamos en 2020 al compañero José Antonio Vital Galicia, por su gran trayectoria en defensa de la salud y la seguridad social nose la otorgaron. Y cuando conocimos la decisión del Senado de entregarla, por primera vez, a un sector de trabajadores, solicitamos que hicieran llegar una presea a cada uno de los trabajadores de la salud; acto simbólico que hu-biera alentado a todos los que diariamente sacan adelante un sistema de salud público devastado.