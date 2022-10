Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 23 de octubre de 2022, p. 23

Buenos Aires., La detención de cuatro dirigentes del grupo ultraderechista Revolución Federal, investigados a partir del atentado fallido contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1° de septiembre, llevó hasta una de las fuentes de financiación: la empresa Caputo hermanos, amigos íntimos del ex presidente Mauricio Macri, que pagaron 13 millones de dólares a Jonathan Morel, uno de los fundadores de la organización violenta.

Los integrantes de Revolución están relacionados con los ya detenidos ejecutores directos del plan para eliminar a la funcionaria, víctima de una persecución política que se agravó en los cuatro años del gobierno de Macri con el espionaje de los medios masivos de comunicación, encabezados por el Grupo Clarín y la llamada mesa judicial, que armó causas falsas para tratar de destituir o eliminar a la máxima líder política de este país.

Además de Morel, detuvieron a Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, quienes fueron sometidos a investigación antier.

En su indagatoria ante la justicia, Morel admitió que cobró mucho dinero y no sólo los 8 millones de pesos argentinos que ya se constataron, sino 13 millones. Reconoció que no fabricó ninguno de los muebles que le encargó Caputo Hermanos porque su carpintería no tenía capacidad de hacerlo y terció el pedido.