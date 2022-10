José Pastor e Iván Sánchez interpretan a Miguel Bosé en diferentes momentos de su vida. Parte del elenco incluye a Nacho Fresneda que será el padre de Miguel, Luis Miguel Dominguín; Valeria Solarino representará a Lucía Bosé, Alicia Borrachero cuyo personaje será La Tata, Ana Jara dará vida a la mejor amiga del cantante, José Sospedra quien hará de Pablo Alborch, Miguel Ángel Muñoz será el cantante Julio Iglesias y Mariela Garriga a Facio.

La serie original está producida por Paramount, en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia), Elefantec Global y Legacy Rock.Cuenta con la dirección de Miguel Bardem y Fernando Trullols y guion de Ángeles González Sinde, Isabel Vázquez y Boris Izaguirre.

Miguel Bosé también lanzó Historia secreta de mis mejores canciones, un libro personal en el que descifra la intención de sus letras y muestra fotografías inéditas y portadas de sus discos, a la vez que invita a escuchar sus canciones por medio de códigos QR para acompañar la lectura.

Secretos escondidos

Tras su libro El hijo del Capitán Trueno, el cantante vuelve con esta publicación en la que se centra en 60 de sus canciones, entre ellas Mi libertad, Super superman, Don Diablo, Amante bandido, Nena, Bambú o Morenamía, según Espasa en un comunicado.

Me temo que este libro va a romper muchas ilusiones. También historias arraigadas desde hace tiempo. Lo siento. No es mi intención ni la de este recopilatorio. Pero creo que, tras tantos años de licencia, llegó el momento de descifrar los secretos escondidos, esos que he venido guardando en cada una de estas 60 canciones , señaló Bosé.