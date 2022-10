A gran cantidad de aficionados les sorprendió la elección como anfitrión de Qatar, un país rico en energía que carece de una tradición futbolística y tiene un clima inadecuado para este deporte.

Muchos no irán porque Qatar no es un país de futbol. Doha no atrae. No hace soñar a los aficionados , dijo Anne Costes, vicepresidenta de los Irresistibles Franceses, seguidores de los Blues.

Pese a todas las preocupaciones, Qatar sigue esperando una cifra sin precedentes de 1.2 millones de visitantes durante el torneo, lo que representa más de un tercio de la población del estado árabe.

Conozco a mucha gente que renunció a asistir, sobre todo por los costos de alojamiento , dijo Karina Medina, de Hinchas Argentinos. Pero varios irán, sólo por ver el último Mundial de Lionel Messi .

Brasil, desanimado

En Brasil, las elecciones presidenciales han opacado el entusiasmo de los aficionados. La bandera brasileña es un símbolo del presiden-te Jair Bolsonaro, quien se apropió de ella en busca de su relección, situación por la que muchos habitantes evitan usar la prenda.

Pero el distanciamiento de la afición no es nuevo. Analistas atribuyen el desencanto al uso político de la camiseta, pero también a la caída 7-1 contra Alemania en 2014, así como a figuras polémicas como el goleador Neymar, quien apoya a Bolsonaro.