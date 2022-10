Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 18 de octubre de 2022, p. 7

Un espectáculo misterioso que lleva por diferentes mundos es el que protagonizará Sarah Brightman, considerada la soprano más vendida del mundo, en su gira por México, donde hará referencia a aspectos relacionados con el Día de Muertos, para disfrutar del momento luego de la situación difícil que vivimos .

Nacida en Berkhamsted, Inglaterra, Brightman es pionera en el movimiento de música clásica crossover y es famosa por tener un rango vocal de más de tres octavas. Ha participado en danza, teatro, programas de televisión y musicales de Broadway como Cats y El fantasma de la ópera. Ha acumulado ventas globales de más de 30 millones de unidades y es la única artista que ha encabezado de manera simultánea las listas de música dance y clásica del Billboard.

Entre aspectos destacables, ha sido reconocida con más de 180 premios de oro y platino en más de 40 países y su voz ha sonado en teatros, arenas, catedrales, centros de patrimonio mundial y estadios olímpicos; también ha tenido colaboraciones con tenores como Andrea Bocelli y José Carrera.

Antes de comenzar su gira A Starlight Symphony... An Evening with Sarah Brightman, en varios puntos del país, incluida el 22 de octubre la Arena Ciudad de México, la soprano explicó: Quise hacer algo que nos permitiera tener una retrospectiva, es decir, incluir piezas con las que estuvieran familiarizados mis fans, de varios autores, incluido mi ex esposo Andrew Lloyd Webber, pero con un enfoque a la vuelta a la normalidad, que tenga que ver con la temporada, pues estamos en una época en la que puedo hacer un concierto que tenga que ver con el Día de Muertos .

Su rango vocal le permite interpretar de todo

Convencida de que por su rango vocal puede interpretar diferentes géneros, la británica señaló que su entrenamiento ha sido clásico, pero sigo trabajando muy fuerte en mantenerlo; esto me da las bases para tomarme la libertad de hacer prácticamente lo que quiera .

Es decir, puedo entrar a cualquier rango vocal sin lastimar mi voz; por supuesto, todas las piezas que canto las disfruto, por su momento y porque me gustan; además, consideremos que tienden a fusionarse diversos géneros desde la ópera, rock o el pop. Interpreto piezas por las que siento pasión, lo cual le ha dado un sonido distintivo a mi trabajo .