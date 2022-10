Hay que reconocer que lo que logró Altuve fue casi una revolución, sobre todo cuando las estrellas del momento como Judge y Ohtani son muy altos. Altuve destaca en ese mundo y dejó claro que no importa el tamaño para jugar el me-jor beisbol.

La estatura pudo ser un problema para llegar a Grandes Ligas , cuenta a La Jornada durante su visita a la Ciudad de México; pero yo siempre tuve una buena actitud. Para mí no lo fue porque creo que me hice fuerte para eso. Obvio que cuando era más joven había carrilla, pero siempre supe manejarlo. En Grandes Ligas pudo ser un problema, pero creo que la llegada de José Altuve nos abrió las puertas a todos los bajitos .

De pronto sí me sentía un poco desesperado y con ganas de regresarme, creo que la actitud y ganas de salir adelante me hicieron tener paciencia y esperar a que me pusieran el ojo y dijeran: ya eres parte de las Grandes Ligas.

Reconoce que aún no termina por creerse que ya debutó en las Ligas Mayores. Quizás fueron los años de imaginarlo, de ver un espectáculo masivo por televisión, que cuando lo recuerda parece como si reviviera un sueño y no la experiencia real de pisar el diamante con los Cubs hace un mes. Ahora piensa en lo que viene y la presión que significa.