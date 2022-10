Jared Laureles

Periódico La Jornada

Domingo 16 de octubre de 2022, p. 15

Las minusvalías recientes que han registrado las administradoras de fondos para el retiro (Afore) obligan a 70 mil trabajadores que están en edad de pensionarse a posponer esta decisión debido a la merma de esos recursos, advirtió María Ascensión Morales, especialista en derecho laboral y seguridad social.

Consideró que en este momento no es conveniente pensionarse, debido a la pérdida de valor de las acciones donde invierten las 10 Afore que operan en el mercado.

La especialista destacó que se acumulan los retiros parciales por desempleo, que en septiembre alcanzaron 2 mil 202 millones de pesos, producto de la crisis que desató la pandemia de Covid-19, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar).

No es tan fácil de decir que no pasa nada y se van a recuperar el siguiente año, porque hay afectados. Desafortunadamente ahorita una persona que tuviera ya la necesidad de pensionarse o lo hubiera planeado este año, no le conviene; de por sí lo que iba a ser su pensión era poquito, pues ahora va a ser menos, tendría que esperar , expuso.

Los recursos pensionarios de los trabajadores mexicanos perdieron 200 mil 653 millones de pesos en septiembre, y el acumulado este año ya es de 473 mil 795 millones en las 10 Afore que operan en el mercado, de acuerdo con cifras de la Consar.