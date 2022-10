Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 13 de octubre de 2022, p. 6

En medio del creciente protagonismo de quienes aspiran a sucederlo en la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador avaló su activismo, pues si íbamos a terminar con el tapadismo y con el dedazo, se tenía que abrir. Estamos en lo inédito, haciendo historia . Ninguno de quienes buscan la postulación en su movimiento, aseguró, ha abandonado sus responsabilidades como funcionarios.

–¿Hay riesgo de que se descarrile la sucesión?

–No, para nada. Volvemos a lo mismo. Acuérdense de la pregunta que le hizo James Creelman a Porfirio Díaz –respondió apelando a la historia. Y es que, según dijo, el tapadismo existe en México desde hace 150 años.

Interrogado sobre las revelaciones que hiciera tras su renuncia la ex secretaria de Gobernación, Tatiana Clouthier al columnista de La Jornada, Enrique Galván ( hay una jauría en torno al Presidente y todos están metidos en torno a la sucesión ), matizó sus alcances. “Con todo respeto para Tatiana, que la quiero muchísimo (…) no es de que ya Adán y Marcelo y Claudia ya no trabajen en sus asuntos”.

La pregunta le dio pauta para reiterar su postura sobre la sucesión presidencial, celebrando que se ponga fin al tapadismo, a pesar de los costos asociados. “Hay que terminar con eso, pues desconcierta a quienes están muy cerca y vienen con nuestro movimiento, pero todavía dudan: ‘No vaya a ser que se saque un as de debajo de la manga el Presidente, que impulse a alguien’. No, lo va a decidir el pueblo, es una encuesta”.