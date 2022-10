Para respaldar el acercamiento con el Revolucionario Institucional, expuso que la instrucción presidencial ha sido buscar acuerdos y construir consensos. Se los digo, porque prefiero ser honesto con mis amigos y compañeros de viaje , expuso y entonces relató cómo dos días antes del Informe, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, le pidió una reunión. Entre risas, manifestó que en el diálogo yo sentía que me quería comentar algo, pero no sabía qué .

Casi al final de la conversación, citó, Mier le preguntó si no lo habían buscado nuestros amigos .

–¿Te buscaron aquellos ?

–Ay, Nacho, ¿pues de qué amigos me hablas? –preguntó al legislador.

–De aquellos –deslizó Mier.

–¿De cuáles aquellos , Nacho?

–Esos con los que platicábamos la reforma eléctrica.

–No, pues si a uno de ellos no quiero ni verlo, a ver si no me graba o me quema.

–Fíjate que me buscaron y nos invitan a construir un consenso.

–¿Consenso de qué, Nacho?

–Pues con la Guardia Nacional.

–¿En qué consiste ese consenso?

–Pues tan simple: una reforma constitucional, y pasemos de cinco a nueve años la duración.

Vayamos a otras cosas

–Pues suena interesante, Nacho, pero, pues diles que si ya se van a animar, que vayamos a otras cosas, ahí con la Guardia y otros temas.

–Bueno, dame chance.

López Hernández contó que le presentó la propuesta al Presidente, quien le pidió explicarle el alcance de la iniciativa del PRI para ampliar el periodo de intervención de militares y marinos.

“Se lo expliqué y me dijo: ‘bueno, lo que tú decidas está bien, véanlo, busca a Nacho. Y así fue y se empezó a construir lo que hoy tenemos, un acuerdo político, que va más allá de una reforma constitucional, que le va a permitir al gobierno del presidente López Obrador transitar de otra manera y a consolidar la gobernabilidad que el país requiere”.

Aseguró que el Presidente le encargó contar la anécdota, que ya le había relatado a él, de una niña y su madre que, al salir de un restaurante, le expresaron estar en favor de la participación militar en seguridad. Cuando López Hernández le preguntó a la menor por qué, le contestó: Porque yo lo quiero así .

Para el funcionario, esa frase “encierra todo. El Presidente me pidió que se las platicara, porque dice: ‘es una frase que suena dura, autoritaria, es mejor que la platiques en el contexto de lo que sucedió. Porque al rato van a poner en boca tuya o en boca mía los que no nos quieren, que somos autoritarios y que, por nuestros pantalones, los militares tienen que permanecer ayudando en las tareas de seguridad pública’”.