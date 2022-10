Lo que se conoce hasta ahora de la investigación comenzada por la Fiscalía no deja dudas de las formas de operar de quienes estuvieron al frente de las delegaciones, hoy alcaldías, y de cómo buscaron enriquecerse, y aunque se trató de ocultar, a final de cuentas gracias a la casualidad y la perseverancia de la fiscal, se ha logrado saber cómo actuaban y cómo burlaban no sólo a la autoridad, sino a los habitantes de los lugares que gobernaban que una y otra vez se manifestaron en contra de las construcciones.

Y es que fue, como ya se sabe, un accidente en uno de los condominios construidos durante el gobierno panista lo que puso en manos de los investigadores una serie de datos que hablaban de acciones ilícitas. El departamento colapsado por una explosión de gas, y otros más, son propiedad de panistas incrustados en la administración de las alcaldías. La gente, los habitantes de la demarcación, no querían creerlo, pero las pruebas aumentaron y la indagatoria, que va a fondo, aún no termina.

En Benito Juárez y en Miguel Hidalgo, se dice en las calles, no habrá perdón, y Xóchitl Gálvez no podrá borrar el agravio. No tiene el tamaño. Por su parte, Santiago Taboada –quien se dice listo para contender por la Jefatura de Gobierno– ya es señalado como parte del cártel, es decir, no parece que existan posibilidades de que protagonice una buena contienda. Así va el marcador.

De pasadita

En el Congreso de la ciudad hay preocupación porque, para variar, los azules se niegan a dictaminar una iniciativa de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que beneficia a 1.25 millones de niños estudiantes de la capital del país.

También, para que a nadie extrañe, los azules se niegan –sin argumentos– a hacer una ley que ayudará a proteger a los niños más necesitados de la Ciudad de México en contra la trata. No es posible que inventando cosas como eso de que los menores de las escuelas particulares también reciban el beneficio se quiera frenar esa importante tarea de protección. Eso no se vale.