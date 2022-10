Nuevo reglamento del SNI debe impulsar al posgrado del IPN, dice

l Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a partir de la modificación al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) emitido el 11 de octubre, se propone realizar cambios estructurales para corregir inercias del periodo anterior correspondientes a las formas educativas neoliberales. El nuevo reglamento de SNI procura un proceso de evaluación democrático, inclusivo, transparente y riguroso, con visión humanística y la promoción de perfiles integrales.

Se trata de promover una evaluación bajo una perspectiva humanista, partiendo del análisis de trayectorias completas de los investigadores, sin fragmentar los periodos de valoración que, en ocasiones, no reflejan el desempeño ni entrega de la comunidad científica ni la incidencia de su labor a favor del país, en la que se permite hacer extensiones por 15 años a partir de los 65 años que favorezcan a los miembros de todos los niveles al exceptuarlos de mantener una relación laboral con sus instituciones .

Esperemos que la iniciativa del Conacyt impulse a los posgrados de Politécnico (y también de las universidades) a partir de cambios en la administración de la Secretaría de Investigación y Posgrado que estimule una perspectiva humanista y el dinamismo que realmente apoye a los investigadores.

Rubén Cantú Chapa

Solidaridad con normalistas en plantón

El Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa expresa su incondicional solidaridad con el plantón instalado en la plaza de Santo Domingo en la CDMX por los maestros de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán de Tételes de Ávila Castillo en el estado de Puebla, quienes a pesar de la represión y abuso de autoridad de la que han sido víctimas continúan en pie de lucha en demanda de la destitución de directivos corruptos, no al cobro de cuotas, respeto al internado y a los alimentos, anulación de la expulsión de tres alumnos que participaron en el Consejo Estudiantil y cancelación de las carpetas de investigación en su contra, dotación de becas y apoyo para los educandos, defensa del modelo educativo de la escuela normal rural.

Por el MMCRE-CNTE: CODO 4, CEDEM, UPYC, MCP e Italo Ricardo Díaz

Avisos

Campaña en apoyo a Cuba

El próximo 17 de octubre cerraremos la campaña de donativos que estamos realizando en apoyo a Cuba debido a los graves daños sufridos por el paso del huracán Ian por la isla. Vamos muy bien, hemos recibido muy buena respuesta; no obstante, hacemos un llamado para todas aquellas personas que todavía no han realizado su depósito a que lo hagan, no importa la cantidad, estamos seguros de que entre todas y todos podremos hacer un gran aporte.