Su última película, Decisión de irse, es en cierto modo más sobria que las anteriores. Carece de la violencia brutal de Oldboy (2003) o del erotismo de The Handmaiden (2016), pero podría ser la más devastadora.

–(Risas) Cuando diseñamos la casa, hicimos una habitación específicamente para que yo pudiera escribir. Es una habitación pequeña con solo una mesa y un escritorio y casi parece que te vas a asfixiar por dentro, pero no sólo escribo en esa habitación. Realmente lo hago en cualquier lugar: oficinas, cafeterías, hoteles y en el avión.

–¿Qué tenía en mente cuando usted y su coguionista, Jeong Seo-kyeong, escribieron Decisión de irse?

–Estaba trabajando en la posproducción de Little Drummer Girl y tuve que dirigir yo mismo la serie completa de seis episodios. Tomó mucho tiempo y fue muy exigente físicamente. Me enfermé. Durante esa fase de posproducción, mi coguionista se fue a Londres y se encontró conmigo dos veces. Tuvimos conversaciones sobre cuál debería ser mi próximo trabajo. Los dos principios básicos fueron que la película fuera coreana y que se proyectara en los cines. También, que fuera policial. Creo que es porque en ese momento estaba leyendo la serie de Martin Beck. Eso me influyó mucho. Quería comenzar desde un escenario muy familiar: un detective asignado a un misterio de asesinato, y yo quería hacer un romance.