Julio Iglesias cantó Un hombre solo, Lo mejor de tu vida; Raphael popularizó Yo soy aquel, Digan lo que digan, Qué tal te va sin mí, y El Puma interpretó Por si volvieras, Silencio, Dueño de nada y Un toque de locura.

Pese a que es reconocido a escala internacional y es autor de exitosas canciones en la balada romántica, aseguró: No me siento un ícono, me siento una persona normal, que trabaja cada día, vive la vida familiar, pero no me siento estandarte de nada. Sé que he tenido suerte, que he llegado y disfruto de todo .

También recordó que la primera canción que escribió fue a los 15 años y estuvo dedicada a una joven, la cual tituló Para ti, Conchita. “Ahí empecé a hacer mis pininos y a escribir temas a los nuevos amores, pero la primera grabada fue Alguna vez por el catalán José Guardiola, en 1959”.