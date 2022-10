En ese ámbito, no sólo la protagonista de La Pipera ha padecido dificultades al ejercer una profesión muy demandante. Todos tenemos nuestra parte complicada. Para muchos es dejar a la familia, la soledad; son muchas horas de estar en el camino abierto sin hablar, sin poder clavarte mucho en tus pensamientos, porque eso te distrae de lo que vienes haciendo. Y es un trabajo que requiere de mucha concentración, pues si algo no lo coordinas como debe ser, eso te lleva a tener un accidente. Vives poniendo en riesgo la vida de los demás, la propia , precisó.

Otros padecimientos asociados a la profesión de trailero o camionero son los desvelos por las jornadas laborales extenuantes y estar expuesto a accidentes. “A nivel mundial, no solamente en México, es muy poco valorado. En la pandemia, Miriam todavía estaba trabajando. Y yo le decía: ‘no lo hagas, no te pongas en riesgo’. Y la respuesta de ella era: ‘es que nosotros no podemos parar, somos unas de las pocas industrias que no podemos parar, porque si no transporto la gasolina, la ambulancia no se mueve. Si no transporto el gas, deja de haber alimentos’”, rememoró.

Así que lo que ha mantenido a Miriam y a Miguel en ese trabajo es la satisfacción de saber que algo llegó a su destino gracias a su esfuerzo. Es un trabajo muy bonito, pero a la vez muy ingrato , admitió.

A pesar de eso, Pérez desearía seguir desempeñando su labor de documentalista y trailero. A mí me gustaría combinar ambos, porque es muy difícil dejar los camiones cuando ya te atraparon, y siempre hay esta necesidad de regresar. Si los camiones me permitieran continuar como documentalista, pues ese sería mi escenario ideal y es el que estoy buscando .

La Pipera se exhibirá en la edición número 17 del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México (DocsMx), el 20 de octubre, en el Cine Lido del Centro Cultural Bella Época, y el día 21, en el Goethe-Institut Mexiko.